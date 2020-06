Pesaro, ha in tasca due orologi di lusso fasulli e migliaia di euro: denunciato pizzaiolo

PESARO - Nella vita fa il pizzaiolo ma in tasca, quando è stato fermato, aveva due orologi di lusso taroccati, un kit di arnesi di precisione e 5mila euro in contanti. A finire nei guai un 42enne originario di Napoli ma da tempo domiciliato a Pesaro.

È stato fermato nel pomeriggio di martedì, a Riccione, dai Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi o mendaci.



Coniugato, pregiudicato e ufficialmente pizzaiolo. Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio operato in viale Milano, la parallela al lungomare della Repubblica di Riccione, i militari - attirati dall’atteggiamento sospetto dell’uomo - hanno proceduto al suo controllo e, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale, hanno rinvenuto un tesoretto del tarocco: un orologio marca Rolex assemblato con cassa autentica e meccanismo falso e un altro orologio ma di marca Patek Philippe modello “Geneve” contraffatto con tanto di apposita confezione.

Arnesi da professionista

Oltre ai due modelli è saltato fuori un apricasse professionale in acciaio, una pallina apri fondello, vari strumenti di precisione da orologiaio professionista e un contante voluminoso di 5mila euro. Materiale e denaro sono stati sottoposti a sequestro. Per l’uomo è scattata così la denuncia alla Procura della Repubblica di Rimini per per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi o mendaci.

Modelli da migliaia di euro

Secondo quanto ricostruito dai militari romagnoli l’uomo stava lavorando a un affare. I due modelli, originali, hanno un valore che si aggira tra i 5mila e 10mila euro.

