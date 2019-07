Due giganti in divisa e un ragazzo: â€‹gli eroi che salvarono un 20enne

di Silvia Sinibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il valore di un encomio e il valore di una vita. Ieri il sindaco Matteo Ricci ha consegnato i riconoscimenti a Giuseppe Sepede, assistente capo coordinatore, e Vincenzo Ciavarrella, assistente capo,entrambi in servizio alla questura di Pesaro, Squadra Volanti che. Sorrisi e commozione, senso civico e di responsabilità anche per un ragazzo di 17 anni, Filippo Camillini, che ha visto la scena e ha avvisato subito la Questura. Bisogna tornare al 30 giugno alle 20.30 per ricostruire la vicenda.«Eravamo in servizio per controlli legati a furti nella zona di Vismara – spiega Ciavarrella - La sala operativa ci ha riferito che c’era una persona sui binari sotto il cavalcaferrovia di Santa Maria delle Fabbrecce. Arrivati sul posto il ragazzo era seduto sul binario con le gambe all’interno. Abbiamo fatto attenzione ad arrivare sul posto senza sirene per non allarmare il ragazzo».