Due colpi a vuoto nelle aziende: â€‹al terzo i ladri fanno il pieno di vestiti

PESARO - Raid di furti in aziende. Due tentati e uno andato a segno. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì nella zona industriale tra Villa Fastiggi e Chiusa di Ginestreto. L’unico colpo andato a segno è stato in via Benucci in una azienda del tessile, Stile Ricamo. Qui i ladri hanno forzato la porta di ingresso e sono riusciti a rubare solo pochi capi. Per fortuna non hanno portato via la cassa. Altri due tentati furti in via Mario Ricci, dopo la zona della Fornace Vecchia. Qui hanno tentato di forzare le porte in un’azienda specializzata in forniture industriali e in una attività di progettazione meccanica. Appena hanno tentato di forzare l’ingresso sono scattati i rispettivi allarmi che hanno d messo in fuga i ladri. Per i titolari solo i portoni forzati da rimettere a nuovo. I furti sono stati denunciati ai carabinieri che hanno raccolto le informazioni per poter indagare sull’accaduto.