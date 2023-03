PESARO Ketamina e pasticche di ecstasy “turbo-droga” per rave party, arrestato 27enne originario della Campania, ma da tempo residente in città. Gli agenti della squadra mobile diretti da Paolo Badioli hanno puntato i riflettori sul giovane perché ritenuto frequentatore di rave party e possibile fornitore di sostanze stupefacenti per questi festini.

La verifica

Mercoledì scorso, nel tardo pomeriggio, hanno proceduto al controllo del giovane mentre rientrava a casa. Il 27enne ha subito mostrato segnali di nervosismo. Il ragazzo si sarebbe opposto al controllo e soprattutto alla perquisizione dell’abitazione opponendo resistenza agli agenti e tentando più volte di allontanarsi per darsi alla fuga. Tanto che gli agenti si sono visti costretti a immobilizzarlo e a richiedere l’intervento sul posto di una volante. Dalla perquisizione sono emersi 20 grammi di cocaina, 110 grammi di hashish ma non solo. Il bazar di droghe comprendeva anche 62 pasticche di ecstasy marcate “Rolls Royce” per circa 25 grammi e infine 10 grammi di ketamina. C’era anche l’occorrente per il confezionamento in dosi, fra cui un bilancino di precisione.

La bomba

La ketamina è un medicinale utilizzato come anestetico per cavalli, ma se assunto in basse quantità, è una droga che ha effetti allucinogeni di tipo dissociativo e psichedelico. Una droga molto pericolosa che può provocare una depressione respiratoria, anche fatale. Per non parlare degli effetti devastanti sulla psiche legati all’utilizzo reiterato.

Le pasticche di metamfetamina se usate in maniera prolungata, oltre a danni neuropsichiatrici, può provocare collassi cardiocircolatori, emorragie e infarti. Il marchio impresso sulle singole pasticche “RR”, la pone nell’ambito delle “turbo droghe”, così come quelle marcate “Ferrari” o “Tesla”, che provocano anch’esse effetti devastanti e anche mortali.

A conclusione delle attività di rito, il giovane è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

La convalida

Nella mattinata di ieri il Giudice per le indagini preliminari di Pesaro ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti del 27enne. Prosegue quindi l’attività della Polizia di Stato per il contrasto al traffico di stupefacenti, in particolare di quelle sostanze, pericolosissime, che vengono utilizzate nel corso dei rave party anche a seguito dei recenti aggiornamenti della normativa sul loro svolgimento che ha reso più severi i provvedimenti a carico di chi organizza e frequenti questi raduni.