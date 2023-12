PESARO Sono venuti alle mani per strada e al culmine dell’alterco uno dei litiganti ha rotto una bottiglia e, afferrato un coccio tagliente, ha colpito l’altro al volto, sfregiandolo con un pezzo appuntito del vetro e deturpandone il viso con una profonda lesione. E’ successo nel tardo pomeriggio di venerdì in via 24 Maggio non lontano dalla zona della stazione degli autobus e dove si concentrano le attività multietniche e l’aggressore è stato immediatamente arrestato e portato in carcere.

Le motivazioni

Perché sia scoppiato il litigio non è certo ma le indagini condotte dalla polizia non escludono che all’origine dell’alterco possano esserci motivazioni legate alla droga. A essere coinvolti due giovani extracomunitari di origini africane. I due in strada, fuori da un locale, hanno cominciato ad alzare la voce e la situazione è degenerata all’improvviso venendo alle mani. Una zuffa violenta che in una manciata di secondi è diventata fuori controllo. Ad un certo punto l’aggressore ha preso la bottiglia rotta e ha usato un coccio di vetro come arma per colpire l’avversario. Il pezzo di vetro ha preso l’altro immigrato in pieno volto provocandogli uno squarcio sanguinante.

L’intervento

A quel punto è stato dato l’allarme: sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra volante della polizia per sedare l’alterco e bloccare l’aggressore mentre la vittima veniva soccorsa dal personale del 118 e trasportata al vicino pronto soccorso per farsi curare la lacerazione al volto. La ferita è stata giudicata guaribile in 25 giorni dai sanitari e la conseguenza è stato l’arresto dello sfregiatore per lesioni gravi in quanto colpendo l’aggredito gli ha deturpato il volto in modo permanente. L’arrestato è stato portato nel carcere di Villa Fastiggi e passerà il San Silvestro in prigione, la convalida, inizialmente fissata per ieri mattina, è slittata all’inizio della prossima settimana. Non è il primo caso di alterco grave che culmina con l’arresto o la denuncia dell’aggressore. Un paio di settimane fa le forze dell’ordine sono dovute intervenire in piazzale D’Annunzio per una lite tra coinquilini degenerata per futili motivi con la conclusione che un etiope è stato arrestato per lesioni aggravate dopo aver colpito con un coltello da cucina un somalo con cui divideva l’appartamento. E ancora il mese scorso ci sono state botte da orbi in via San Francesco a causa di un panino non risultato di gradimento e di conti non pagati, ma in questo caso le lesioni non sono state gravi.