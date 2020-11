Non risponde ai familiari, il dramma di una donna di 49 anni trovata morta in casa

PESARO - Dramma nella tarda serata in un appartamento nella zona mare dove è stata trovata morta, per cause naturali, una donna di 49 anni. La donna, che soffriva di disturbi ma era autosufficiente, non rispondeva alle ripetute chiamate dei familiari che così, preoccupati, sono andati a controllare. Quando sono entrati in casa hanno trovato la congiunta priva di vita senza altra possibilità di fare nulla se non chiamare le forze dell’ordine e un medico per constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta una squadra volante della polizia per gli accertamenti di rito: per chiarire le cause della morte è stata disposta l’autopsia.

