Dopo la rinuncia all'A1 le ragazze del volley ripartono dalla B2

PESARO Volley Pesaro riparte, per non disperdere il patrimonio di ragazzine coltivato con tanta attenzione negli anni. E’ una sorta di riconoscimento per un vivaio florido e per le persone che non volevano che la realtà Waves di dissolvesse in un battito di ciglia. La società annuncia una collaborazione importante e la richiesta di iscrizione alla prossima Serie B2. «In moto perpetuo, come annunciato – si legge nel comunicato -. Volley Pesaro va avanti nonostante l'indifferenza istituzionale e la poca attenzione delle aziende del territorio. Il nuovo progetto di sviluppo del volley pesarese riparte dal rilancio del settore giovanile femminile», la stoccata, che fa capire che la ferita non si è rimarginata.