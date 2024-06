PESARO - Le due donne più votate in queste elezioni: Mila Della Dora capolista di Forza Pesaro con 766 voti e Camilla Murgia, nella lista Pd, seconda con 753. Entrambe premiate per il lavoro svolto come assessori della giunta Ricci, in odore di conferma. Camilla Murgia è felice e sorpresa da questo risultato, quasi storico «negli annali dicono che nessuna donna fosse arrivata seconda all’interno del partito e sono contenta di essere io la prima», commenta. «Sicuramente un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni e della fiducia, compreso l'impegno e lo sforzo non di risolvere tutti i problemi, ma di provare ad affrontare le criticità con slancio diverso».



Le ragioni



Per Mila Della Dora lavoro e impegno arrivano da lontano: «prima come consigliera di circoscrizione, poi come consigliera comunale e negli ultimi 10 anni da assessora. Credo di poter dire che sono voti legati alla "persona", cosa che rivendico con orgoglio, e un premio al lavoro fatto, alla capacità di ascolto e alla presenza al fianco, non solo dello sport pesarese, ma anche ad altri ambiti e a tutta la vita cittadina». Ma le elezioni servono anche per avere un confronto ancora più diretto coi cittadini: «sono emersi quelli che già erano all’ordine del giorno come punti su cui lavorare - spiega Camilla - l’attenzione alle famiglie, al welfare e ai bisogni di pari opportunità, ma anche sulla disabilità su cui ancora c’è tanto da fare e migliorare». Mila conferma che «l’unica promessa che mi sono sentita di fare in campagna elettorale è stata quella di continuare a impegnarmi, con la stessa passione e determinazione, senza dimenticare la maggiore attenzione che dobbiamo porre a tutte le fasce deboli dei cittadini, dai giovani agli anziani che andranno inesorabilmente ad aumentare».

La conferma?

In caso di riconferma il lavoro iniziato avrebbe continuità: «Attendiamo risposte dalla Regione per investire nei servizi per la prima infanzia, per l’inclusione nelle scuole e per un coordinamento pedagogico condiviso, territoriale, per potenziare ancora di più questa azione e lavorare sulle pari opportunità, viste le tante sollecitazioni arrivate dalle donne», ribadisce Murgia. Per Della Dora, a prescindere dall’assessorato, ci sono dei temi e dei progetti che le stanno molto a cuore: «l’ascolto del territorio, la cura degli spazi pubblici in primis, ma anche un progetto che pensavo di avviare con la Casa circondariale di Villa Fastiggi di formazione professionale come manutentori del verde» e sul ruolo strategico dello sport «con investimenti mirati sia da un punto di vista educativo, sociale e turistico, sia da un punto di vista economico che di promozione del territorio». Entrambe sono poi sensibili alla politica contro le discriminazioni di genere che tocca tutti i settori: «In cantiere tante attività - conclude Camilla - tra cui, nel mese di ottobre, l’assemblea nazionale della rete RE.A.DY, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione – sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età».