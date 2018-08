Donna minaccia di buttarsi dalla finestra: salvata dai poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - E’ stata lei stessa a chiamare l’ambulanza minacciando di gettarsi dalla finestra del secondo piano del suo appartamento in via Cimarosa. Una mattinata convulsa e concitata quella di ieri. La segnalazione è arrivata intorno alle 11. “Mi butto, mi butto” ha urlato al telefono una 48enne pesarese. Sul posto sono arrivati immediatamente i medici dell’ambulanza, ma anche gli uomini della Polizia di Stato e i pompieri, pronti a stendere eventuali protezioni in caso la donna si fosse buttata. Hanno iniziato a convincerla a desistere, mentre altri uomini sono entrati nella palazzina cercando di raggiungerla e impedire il gesto. Momenti infiniti, molto concitati. C’erano anche diverse persone che hanno assistito alla scena, tutte in appresione. Un discreto assembramento di gente. Col passare dei minuti tutto è stato riportato alla normalità e la donna presa in carico dal personale medico del 118 che l’ha portata in ospedale, dopo la firma del comune, come da protocollo, per un trattamento sanitario obbligatorio.