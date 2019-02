Donna intossicata ma l'origine ​della fuga di monossido è un mistero

di Luigi Benelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un malore sospetto, la corsa in ospedale. Non sono ancora chiare le cause, ma potrebbe essersi trattato di una fuga di gas. Anche se i vigili del fuoco non ci mettono la mano sul fuoco. E’ successo tutto ieri mattina nella centralissima via Mazza da dove è arrivata una richiesta d’aiuto dopo che una anziana 79enne si era sentita male poco prima. I pompieri sono intervenuti in tutta fretta e non hanno ricevuto risposta dall’anziana. Così dopo una serie di tentativi andati a vuoto, hanno deciso di sfondare la porta. Una volta dentro hanno assistito la signora, sul posto infatti è intervenuta anche l’ambulanza che ha immediatamente caricato la donna sul mezzo per portarla al pronto soccorso. L’intervento è continuato nell’abitazione per cercare di capire da dove potesse essere fuoriuscito il monossido di carbonio.Non c’erano evidenti odori a segnalarne la presenza. Esclusi i fornelli e la presenza di una stufa, i primi controlli, anche grazie a un tecnico manutentore, si sono concentrati sulla caldaia, possibile fonte di perdita di monossido di carbonio. Ma i vigili del fuoco restano cauti perché, secondo i rilievi, neanche da lì risulterebbero perdite. E soprattutto la figlia della signora, presente anche lei in casa, non ha avuto conseguenze. Non ha riscontrato alcun valore alterato né segni di intossicazione. Sul posto anche i carabinieri per una serie di approfondimenti. Dunque i pompieri attendono il risultato delle analisi sull’anziana, in modo da poter chiarire se si possa essere trattato di un malore oppure di un’intossicazione dovuta a fughe di gas. Solo una settimana fa un altro allarme. L’odore di gas era stato avvertito in una ditta che produce macchinari per il legno a Villa Fastiggi, i titolari si sono allarmati. Così, intorno all’ora di pranzo, hanno allertato i vigili del fuoco per intervenire in via Brigata Gap. I pompieri sono arrivati subito sul posto e hanno riscontrato che la fuga di gas proveniva dall’esterno della ditta, ma si trattava di una perdita importante visto che l’odore aveva invaso tutta la zona. Immediata la chiamata ai tecnici della Marche Multiservizi. Il gas fuoriusciva da un giunto di transizione sotto la sede stradale, a monte di un contatore. Il traffico è stato interdetto per i 50 metri di via dove c’è il contatore. Nessuno è stato evacuato né ci sono stati intossicati.