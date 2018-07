Donna coraggio impugna il coltello e riesce a mettere in fuga i ladri

di Luigi Benelli

PESARO Donna coraggio mette in fuga i ladri brandendo un coltello. È successo nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 2,30 in un appartamento in via Forlanini, in zona Piazza Redi via Ferraris. I ladri acrobati sono saliti sul terrazzo al primo piano arrampicandosi su un gazebo a piano terra. Qui hanno tagliato una delle reti protettive del terrazzino e sono saliti. Ma hanno fatto rumore e la donna che abita in casa ha reagito prontamente. Nessuna esitazione e senza farsi sopraffarre dalla paura ha preso un coltello da cucina e si è diretta verso il terrazzino. Ha acceso le luci e ha urlato più forte che poteva: «Chi c’è! Andate via», il tutto brandendo il coltello fuori dalla finestra. I ladri non si aspettavano né di essere sentiti né di una reazione così netta e sono scappati dandosela a gambe.