Donna in bici scaraventata a terra da un'auto: «Quella via è pericolosa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il nodo viabilità su via Fratti sempre più trafficata è molto stretto e difficile da districare. Ieri mattina un altro incidente a certificare la pericolosità del tratto che incrocia via Ferraris e via Tumiati. E tra un mese partirà la segnaletica sperimentale.Un’auto che doveva immettersi in via Fratti da via Ferraris ha urtato una donna di mezza età su una bici elettrica, scaraventandola a terra. E’ intervenuta l’ambulanza e la polizia municipale. La donna, trasportata all’ospedale, non ha avuto per fortuna gravi conseguenze, ma l’investimento ha provocato trambusto e reazioni da parte dei residenti della zona.Una zona calda perché teatro di svariati incidenti. Diversi casi che hanno spinto l’Amministrazione comunale e il Quartiere di Montegranaro Muraglia a rivedere la viabilità con alcune assemblee pubbliche per confrontarsi con i residenti. La decisione è quella di esportare su via Fratti il modello di via Belgioioso. I residenti hanno evidenziato che gli automobilisti, che, agevolati dalle condizioni di grande scorrimento del percorso, non disdegnano di premere sull’acceleratore. Sotto Natale il Comune ha presentato un piano definitivo.Sui due lati si è optato per soluzioni non omogenee: sul versante mare, quello per intenderci dove si trova il Polvere di Caffè, ci sarà una pista ciclopedonale protetta da un cordolo, che comporterà il sacrificio di alcuni parcheggi. Dall’altra parte della strada, invece, stalli per la sosta affiancati da un marciapiede pedonale. La vera novità sta nel mezzo, tra le due corsie di scorrimento: l’introduzione dello spartitraffico come quello in via Belgioioso.