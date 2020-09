Pesaro, donna barcolla in strada tra le auto in stato confusionale: allarme tra gli automobilisti

PESARO - Spaesata, in stato confusionale, in mezzo alla strada. Un pericolo per sé stessa e per gli altri. Intorno alle 16, in Strada Montefeltro, a Borgo Santa Maria a Pesaro, una donna di 40 anni di origini lombarde, è stata vista vagare in strada. Un’andatura incerta, un passo molto dinoccolato. Alcuni passanti in auto e a piedi hanno dato l’allarme ai carabinieri.

Diverse le chiamate per segnalare questa anomala situazione. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti e hanno subito raggiunto la donna. L’hanno identificata e l’hanno fatta allontanare dalla strada riportando una situazione di sicurezza per la signora stessa, gli automobilisti e i passanti. Poi è stata affidata alle cure del 118 che con un mezzo dell’ambulanza ha condotto la donna in ospedale per accertamenti per stabilire cosa potesse aver provocato lo stato confusionale.

