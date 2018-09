Donna aggredita fuori dal supermercato: â€‹«Minacce senza senso, mai visto prima»

di Gianluca Murgia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - È stata aggredita e minacciata verbalmente all’uscita dall’Ipercoop. Una rabbia improvvisa, senza spiegazioni apparenti, che per lunghi minuti ha fatto temere il peggio. Un uomo, italiano, forse del posto, di mezza età, con barba incolta e capelli bianchi coperti da un cappello di paglia, con occhiali da sole, completamente fuori di sé si è scagliato contro una donna pesarese che aveva appena fatto spesa e, oltrepassata la porta a sensori lato mare, si era fermata a controllare il telefono. Lo squilibrato, da circa 200 metri di distanza, l’ha presa di mira e ha iniziato a urlarle frasi senza senso avvicinandosi minacciosamente. L’episodio, avvenuto intorno alle 17 di giovedì, ha richiamato sul piazzale del centro commerciale un gran numero di persone. Il tema, ovviamente, è sensibile e la percezione sta evolvendo. «Una signora pensava fosse mio marito e che stessimo litigando - racconta la donna -. Invece io non avevo mai visto quell’individuo. Subito dopo sono andata dai carabinieri di Pesaro a segnalare l’accaduto. L’ho anche scritto su Facebook: non volevo creare panico ma volevo che si sapesse che c’è un pazzo in giro. E da quello che ho capito, la stessa cosa è accaduta ad altre persone».