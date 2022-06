PESARO - Si accascia alla fermata dell’autobus nella zona dell’Ipercoop. Si sospetta un’overdose, ma le cause sono al vaglio degli inquirenti. La Volante è intervenuta dopo le 13 nella zona del parco Miralfiore perché alcuni passanti hanno notato una 52enne che ha accusato un malore alla fermata del bus. L’intervento dei sanitari è stato immediato, ma per la donna non c’è stato nulla da fare ed è morta.

Ultimo aggiornamento: 17:09

