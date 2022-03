Domenica, l’addio a 102 anni. Scomparsa la madre di Giorgio Girelli. Era nata nel 1920, il ricordo della famiglia

PESARO - Avrebbe compiuto 102 anni ad agosto, nel cuore dell’estate, Domenica Bostrenghi Girelli, mamma dell’ambasciatore Giorgio Girelli, ma ha preferito andarsene alla vigilia della primavera.

Nata nel 1920 aveva già percorso buona parte del centoduesimo anno di una vita particolarmente operosa, protesa alla prosperità della famiglia, alla educazione ed al sostegno dei figli Giorgio, Gabriella (medico) e Giovanna (avvocato) e successivamente anche dei nipoti per i quali si è spesa intensamente e senza esitazioni. «Fari della sua esistenza - raccontano i figli - sono stati la grande fede, il coraggio dinanzi alle difficoltà della esistenza, lo spirito di sacrificio e l’unità della famiglia».

Ricora Giorgio Girelli: «Lamentele e doglianze non appartenevano al suo spirito che invece esprimeva gioia quando il suo lavoro, talvolta assai impegnativo, concorreva al progresso della famiglia. Militante a suo tempo nella Azione Cattolica si è anche prodigata in opere di solidarietà nell’ambito di associazioni di promozione sociale. Rimase molto gratificata degli auguri e dell’omaggio floreale del sindaco Matteo Ricci al compimento del suo centesimo anno». Domenica Bostrenghi Girelli legata alla sua Urbino, dove era nata, fino al oltre novant’anni ha gestito, con compiaciuta meraviglia dei vicini, una piccola azienda agricola ereditata dal padre. «Viene dunque ora meno - concludono i figli - una vera quercia che non ha mai vacillato, forte e generosa come quelle dei suoi campi».

