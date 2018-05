Documenti e vaglia falsi per aprire il conto e ottenere il bancomat: arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Aprivano conti correnti con documenti falsi, depositavano vaglia anch’essi falsi e poi, una volta ottenuta la tessera bancomat, facevano man bassa di contanti.Nei giorni scorsi personale della Polizia della Squadra Mobile ha arrestato in flagranza di reato di due pregiudicati campani una donna di anni 51 e un uomo di anni 42, rispettivamente per i reati previsti dall’art. 497 bis c.p. (possesso di documenti di identificazione falsi) e dall’art. 493 ter c.p. (sub specie della detenzione di carte bancomat abilitate al prelievo di denaro contante, di provenienza illecita) nonché indagati in concorso per tentata truffa, sostituzione di persona e ricettazione.L’attività investigativa scaturiva dalla segnalazione di personale di un Istituto Bancario di Pesaro, che aveva nutrito sospetti circa la genuinità del documento di identità presentato da una donna all’atto dell’apertura di un Conto corrente. Pochi giorni dopo la donna, che si esprimeva con spiccato accento napoletano, si era ripresentata in banca d aveva versato sul conto corrente un vaglia postale dell’importo di 3.800,00 euro, verosimilmente falso.Pertanto, all’uscita dalla Banca, la donna veniva dapprima seguita e poi fermata dal personale della Squadra Mobile ed identificata con le sue vere generalità.Contemporaneamente, attraverso il pedinamento della donna, si riusciva ad individuare anche il suo complice che veniva fermato ed identificato.All’esito di perquisizione personale la donna veniva trovata in possesso della carta di identità falsa e di alcune matrici di assegni e vaglia postali anch’essi falsi.L’uomo veniva invece trovato in possesso di diverse carte e bancomat appartenenti a vari Istituti di Credito, di vaglia postali falsi per un ammontare complessivo di oltre 43.000 euro nonché di ulteriori carte di identità false, con altre generalità, riportanti la foto della donna.