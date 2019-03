Il dobermann lo morde e lui assale il nonno armato di una roncola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un ragazzo stuzzica il cane, viene morso, e dà in escandescenze contro il nonno girando per strada insanguinato con una roncola. Nel tardo pomeriggio di giovedì i carabinieri sono intervenuti in via Carrara dopo la telefonata di un anziano. Arrivati sul posto hanno visto un ragazzo in strada, insanguinato e armato di una roncola. Temuto il peggio per l’anziano si sono precipitati in casa e hanno bloccato il giovane, un 23enne pesarese, visibilmente in escandescenze, già noto per problematiche simili. Il ragazzo avrebbe dato fastidio al cane, un doberman. Che per tutta risposta lo ha morso. Lui voleva vendicarsi armato di una roncola. Il nonno si sarebbe messo in mezzo, finchè il giovane ha desistito e si è allontanato. Portato al pronto soccorso qui avrebbe detto persino che voleva fare fuori il cane e il nonno. Per lui è stato necessario un Trattamento sanitario obbligatorio. È stato denunciato per minacce, maltrattamenti di animali, e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.