Bagni vietati da fine viale Trieste ai Gelsi: «Inquinamento anomalo, indaghiamo»

PESARO - Divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare pesarese denominato “Sottopasso ferroviario al Km 240,270” compreso tra la rotatoria più a sud di viale Trieste (la zona di Bagni Re Sole) e il sottopasso dei Gelsi (fino alla parte nord dei Bagni Gelsi).

Autorità portuale: Garofalo ha scelto l’abruzzese Minervino. Brutto schiaffo alle Marche

Lo prevede l’ordinanza 1147 in vigore da ieri, giovedì 23 giugno. Il provvedimento è stato previsto dall’Amministrazione comunale in seguito ai rilevamenti compiuti da Arpam che hanno segnalato il superamento di valore limite di parametri. L’ordinanza di divieto di balneazione rimarrà in vigore finché i valori non rientreranno nei limiti previsti per legge, «come prevediamo accadrà in pochi giorni. Stiamo cercando di capire le cause di questa situazione anomala insieme a polizia locale e capitaneria di porto» ha sottolineato l’assessora alla Sostenibilità Heidi Morotti.

Ultimo aggiornamento: 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA