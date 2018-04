Disabile preso con la coca: «Non va giustificato ma bisogna aiutarlo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Era stato sorpreso dai carabinieri, lo scorso marzo, con due etti di cocaina purissima. Le indagini duravano da mesi. Prove pesanti, come l’accusa: faceva il corriere della droga per due albanesi. Emanuele, 30 anni, pesarese, incensurato, ora si trova in carcere a Villa Fastiggi. La vita che cambia all’improvviso in inferno.Una brutta storia di spaccio come tante altre? No. «Vorrei raccontare la storia di un mostro che è il menefreghismo - è la prefazione di Fabio Pierleoni, presidente dell’associazione Angeli di Amatrice -. Conosco Emanuele da 10 anni e la notizia del suo arresto mi ha fatto piangere ma anche arrabbiare con il mondo. Non ci sono giustificazioni per quello che ha fatto, sia chiaro, ma questo ragazzo è disabile, gli manca un rene, è cresciuto in ospedale perché ha combattuto contro un cancro alla spina dorsale. Si è sempre sentito vessato per la sua piccola statura ma ha cercato di reagire da grande uomo, restando vivo. E’ stato abbandonato a se stesso dalla famiglia, il padre è morto quando lui era piccolo. Poi, l’ultima beffa: lo Stato lo ha riconosciuto invalido al 68%, la pensione la danno a 70».Di fatto, non può svolgere lavori normali ma non ha aiuti o sostegni. «Ha cercato di lavorare nonostante i problemi alla schiena, ed era pure bravo, per una ditta di consegne a domicilio dove però poi è stato umiliato e non pagato per mesi - racconta Pierleoni - Ha trovato lavoro in una fabbrica ma poi non riusciva fisicamente a reggere i turni». Così Emanuele è caduto nel tunnel della droga, è andato a San Patrignano, ne è uscito debilitato e il destino gli ha presentato un altro conto: quel mostro, il cancro, dentro di sé, è tornato.Il pensiero degli amici è che, vista la sua condizione, sia stato portato a finire in una situazione più grande di lui. «Un errore che non si giustifica – sottolineano – ma che bisogna sforzarsi di capire: ci sono delle attenuanti che vanno raccontate». Con una richiesta: «Questo ragazzo era incensurato, non è la galera la soluzione per la sua condizione - spiega Pierleoni - chiedo di guardarlo bene negli occhi, è un buono, ha più volte aiutato gratuitamente anche gli Angeli di Amatrice, ha sbagliato ma noi gli vogliamo bene. Anche come presidente di un’associazione che aiuta le persone in difficoltà mi sento di prendermi questa responsabilità insieme ad altri amici. Ditemi che siete in grado di capire... Non chiediamo una grazia ma di avere pietà, di poter gestire il recupero non in carcere ma in qualche istituto preposto. In carcere non c‘entra nulla, non merita tutto questo, vi prego aiutatelo prima che sia troppo tardi: chiunque voglia, compreso un avvocato, ci contatti».