Pesaro, diretta Facebook dell'assessore per smascherare i finti sordi che chiedono soldi

PESARO - Chiedevano offerte, in via Curiel nel centro di Pesaro, fingendosi sordi: smascherati dall'assessore comunale ai lavori pubblici Enzo Belloni, non nuovo ad imprese del genere. Nell'estate scorsa aveva mandato a monte la "raccolta" di altre due false sorde.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, l'assessore-poliziotto bracca le due truffatrici false sorde e le costringe alla fuga

Il sordo vero smaschera la truffatrice che chiedeva offerte per i non udenti

L'assessore ha preso il cellulare e ha cominciato a riprtendere i due, italiani, chiedendo di vdedere i fogli con cui accompagnavano la richiesta di offerte. I due prima si sono trincerati dietro l'handicap simulato, ma poi, una volta che sul posto è giunto anche un poliziotto in borghese, hanno capito al volo ogni cosa, borbottato qualche parola confusa e poi sono rapidamente spariti dalla circolazione. Mostrando la truffa in tutta la sua evidenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA