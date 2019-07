Dimenticano in autogrill borsa piena di soldi e gioielli: coniugi fortunati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Dimenticano in autogrill una borsa con il "tesoretto" di famiglia: coppia fortunata di coniugi se la vede restituire.Un intervento veramente provvidenziale quello ha effettuato presso l’Area di servizio Foglia Ovest il personale della Polizia di Stato in forza Sottosezione Polizia Stradale di Fano. Gli agenti, nella circostanza, hanno recuperato un borsone di un vistoso colore arancione. A consegnarlo è stato il responsabile dell’esercizio, dopo che una signora addetta alle pulizie lo aveva a suo volta ritrovato incustodito in un parcheggio. La borsa apparentemente piena di indumenti, di fatto è risultata celare nel fondo un vero e proprio tesoretto.Anche i poliziotti sono rimasti sorpresi dal contenuto: 11 collane, 4 bracciali, 16 ciondoli di varie forge e misure, 9 anelli con pietre preziose, 21 paia di orecchini (tutti gioielli in oro), due orologi, una parure di perle e la somma in contanti di oltre 1600 euro.Il tutto è risultato essere di lecita provenienza e appartenere ad una coppia di coniugi di Milano. Questi ultimi, al termine di una breve sosta nell’area di servizio nel corso della quale avevano anche effettuato avevano un’operazione di carico/scarico bagagli, erano ripartiti dimenticando il borsone contenente ‘tesoro di famiglia’.All’arrivo presso la destinazione finale, accortisi della mancanza immaginando di essere rimasti vittima di un furto, i due si sono precipitati a sporgere denuncia.Fortunatamente la vicenda ha avuto un epilogo positivo: la riconsegna ai legittimi proprietari dei gioielli e, del denaro insieme a documenti e ad altri effetti personali.I due coniugi, increduli e felici per come si era risolta la vicenda, hanno manifestato tutta la loro gratitudine ai poliziotti.