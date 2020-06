Pesaro, detenuto aggredisce e manda all'ospedale una guardia carceraria: sit in di protesta

PESARO - Nuova aggressione da parte di un detenuto nei confronti di una guardia carceraria nella prigione di Pesaro, con il militare costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Lo denuncia in un comunicato stampa la Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

“È di ieri la notizia - si legge infatti nella notta - della ennesima aggressione al personale di Polizia Penitenziaria che lavora nelle carceri delle Marche. Un detenuto ha aggredito e colpito ad una mano ed al braccio un agente di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Pesaro perché pretendeva di fare la doccia in un orario che non era quello previsto. L’uomo ha anche inveito contro il collega, minacciando lui e la sua famiglia. Il Sappe manifesterà giovedì mattina davanti al carcere di Pesaro.”, denunciano Nicandro Silvestri e Claudio Tommasino, rispettivamente segretario regionale e vice del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

“Dopo quello che è successo negli ultimi giorni, il Sappe si mobilità e scenderà in piazza giovedì 18 giugno davanti al carcere di Pesaroper protestare contro la mortificazione professionale ed istituzionale a cui sono stati ingiustamente coinvolti i poliziotti penitenziari in servizio nel carcere di S.Maria Capua Vetere”, preannunciano i dirigenti del Sappe. Ma il Sappe sarà in piazza a manifestare per denunciare l’assenza di sistemi di protezione per il personale di Polizia Penitenziaria che opera in reparto, il quale è costretto a lavorare in una Sezione detentiva (e a volte due!) con 80-90 detenuti "aperti", e per la pessima gestione del personale di Polizia penitenziaria e per la gestione "autoritaria" delle risorse umane da parte dell'Autorità dirigente”.

