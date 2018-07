Detenuto di 35 anni suicida in carcere: arriva il garante dei diritti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Stava scontando una condanna per reati di droga ma ha deciso di farla finita. L'uomo, un 35enne, è morto infilando la testa in un sacchetto riempito di gas da una bombola. L'episodio risale a qualche giorno fa ma è di oggi la visita al penitenziario di Vialla Fastiggi del garante dei diritti delle Marche Andrea Nobili. Nobili ha sottolineato l'urgenza di interventi per un istituto che ha problemi di sovraffollamento e dell'elevata presenza di deneuti con problemi psichiatrici o legati all'uso di stupefacenti.