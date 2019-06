Ismaele ucciso: ergastoli confermati per Igli e Marjo: «E adesso Ambera»

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Confermati gli ergastoli per Igli Meta e Marjo Mema, 23enni albanesi, autori dell’omicidio di Ismaele Lulli, il 17enne di Sant’Angelo in Vado sgozzato nel luglio del 2015. Ieri una giornata ricca di colpi di scena in Cassazione. Sia il procuratore generale sia le difese, ma anche le parti civili hanno chiesto l’annullamento con rinvio. Per motivi diversi. Ma in serata i giudici hanno dichiarato inammissibili tutti i ricorsi confermando i due ergastoli. La madre di Ismaele, Debora, da Roma fa sapere: «Mio figlio non c’è più, ma sapere che gli autori staranno dentro, mi dà un senso di giustizia. Non voglio dire che sono contenta, perché così non è, ma giustizia è fatta. Devo ringraziare gli avvocati Marco Martines e Maria Cristina Ciace perché sono persone di grande cuore oltre che professionisti. Sono andati in Cassazione senza che potessi pagarli e questo ha un valore immenso. Lo hanno fatto per me e Ismaele. Adesso aspettiamo Ambera. Anche lei è responsabile come gli altri». La corte d’assise d’appello, nel motivare la sentenza, non aveva individuato la mano dell’assassino.