Un delfino da un quintale â€‹con ferita all'addome spiaggiato tra gli ombrelloni

PESARO - Un delfino è stato trovato morto nella giornata di ieri lungo il litorale della spiaggia di Ponente. La carcassa è stata spiaggiata nella tarda mattinata all’altezza dello stabilimento balneare Paradise Beach, in viale Trieste.Tra l’altro in questi giorni sul litorale c’è movimento perchè i bagnini stanno completando l’allestimento delle rispettive concessioni. L’allarme è stato immediato - allertate anche la Capitaneria e l’Asur - ma il delfino era già morto e, stando a un primo accertamento, anche da parecchio tempo e la carcassa era già in via di decomposizione. Il mammifero presentava una profonda ferita all’addome probabilmente causa della morte.