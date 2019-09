Daspo e multa a due ambulanti: ​sotto la lente anche i venditori di ombrelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La lotta all’abusivismo commerciale è senza sosta. Due settimane di controlli in spiaggia. E quando piove il bersaglio diventano i venditori irregolari di ombrelli in centro storico. L’attività di controllo del commercio abusivo sull’arenile è proseguito senza tregua da parte dei vigili urbani supportati in alcune occasioni dai militari della guardia costiera.Il tutto ha portato a ingenti sequestri, ma anche a Daspo urbani. In particolare sono stati tolti dal mercato illecito 1148 pezzi di bigiotteria, 180 articoli di abbigliamento e accessori, una ventina di pezzi di piccola elettronica e giocattoli. I servizi sono stati eseguiti con frequenza quasi quotidiana e hanno consentito di contestare verbali da 5000 euro a due venditori abusivi. Per loro è scattato anche l’ordine di allontanamento dalla zona in cui sono stati pizzicati. In caso di recidiva potrebbe scattare un’altra multa e un ordine di allontanamento più pesante, fino a sei mesi disposto dalla Questura.