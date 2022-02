Cubo di Rubik, si sfidano cento giovani campioni provenienti dall'Italia e da ogni parte d'Europa

PESARO -. Più di 100 appassionati si sfideranno oggi e domani all’hotel Baia Flaminia dove saranno accolti i campioni del cubo di Rubik nell’ambito di “Pesaro open 2022”. La competizione, organizzata dalla Cubing Italy.org di Bologna con il patrocinio del Comune, è in programma nel fine settimana, dalle 9 alle 18. A partecipare, decine di atleti italiani e stranieri: le iscrizioni alle gare sono andate sold out in 10 minuti.

La competizione sarà incentrata sulla risoluzione del “Cubo di Rubik” e delle sue diverse varianti (2x2x2; 3x3x3; Square-1; One-Handed; Blindfolded, ecc.). I risultati raggiunti, trattandosi di una competizione riconosciuta a livello mondiale dalla World Cubing Association, saranno pubblicati sul sito di WCA e di Cubing Italy. I 100 giovani partecipanti – età media tra i 15 e i 20 anni - si divertiranno a risolvere il rompicapo in diverse specialità.

Tra i partecipanti e organizzatori il giovanissimo Alessandro Ricci, 17enne pesarese campione in carica e detentore del record italiano nella disciplina della “Square-1” e il 27enne pesarese Giovanni Contardi, già campione italiano che ha trasformato la sua passione in lavoro. Contardi è oggi un artista internazionale del cubo di Rubik (suo il ritratto di Gioachino Rossini realizzato a gennaio 2019 in piazza del Popolo con 720 cubi).

