Crolla in terra in overdose ​da eroina: 35enne salvato per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - In overdose, salvato per miracolo. L’episodio è successo nella serata di domenica quando un uomo di 35 anni, pesarese, è stato soccorso in città appena in tempo. Si tratta di una persona già nota per questioni legate all’uso di sostanze stupefacenti, dipendente. Sul posto, dopo la telefonata di allarme, sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri per le indagini del caso.Il 35enne era in stato di overdose da eroina ed è stato rianimato grazie al Narcan. Si tratta di un farmaco, il naloxone, il primo antagonista oppioide puro. Per fortuna sono arrivati appena in tempo per salvarlo. Il 35enne era in stato di incoscienza per cui non ha potuto chiarire la dinamica del caso. Le indagini dei carabinieri vanno avanti senza escludere alcuna pista. Potrebbe essere stata una dose eccessiva di eroina a causare l’overdose, una partita tagliata male o persino un gesto autolesivo.