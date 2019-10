Cagli, Cristiano si è svegliato: uscito dal coma il ristoratore che ha bevuto detersivo per sbaglio

CAGLI - Migliorano le condizioni di Cristiano Pazzaglia, il ristoratore cagliese che, 10 giorni fa, ha ingerito per errore del detersivo per lavastoglie. Lunedì è stato svegliato dalla condizione di coma che gli era stata indotta dopo il terribile incidente, avvenuto all’interno del Ristorante Girasole che gestisce assieme alla sua famiglia.

«Appena sveglio ha parlato un po’ a fatica, ma è normale, ha sorriso e si è emozionato» racconta la sorella Cristina, trattenendo a fatica la gioia e le emozioni per questo piccolo ma grande traguardo, che tutta la comunità di Cagli stava aspettando.



«Il percorso è duro e lungo, gli faranno ulteriori esami ma non sembra siano previste delle operazioni» continua Cristina che, assieme al babbo Franco e alla mamma Gaetana, è stata sempre vicina al fratello ricoverato nel Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Torrette di Ancona. Cristiano, da tutti conosciuto come Mula, è sveglio, quindi, ma resta ancora in terapia intensiva con davanti un lungo percorso per riuscire a lasciare alle spalle questo terribile incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più disastrose. La notizia del suo risveglio ha suscitato gioia e l’emozione di tutta la cittadinanza di Cagli, e dei tanti amici e conoscenti che, in questi giorni, si sono stretti intorno al dolore della famiglia, dimostrando vicinanza e tantissimo affetto, pregando affinché Mula possa tornare al più presto a sorridere e scherzare dietro il suo bancone.

Venerdì prossimo, Cristina e il suo compagno Sergio, hanno organizzato al Bar dello Sport di Cagli un torneo di biliardino e tutti i partecipanti indosseranno delle maglie con la foto e con la scritta “Forza Cristiano” per trasmettergli ancora più forza e vicinanza in questa che è la sua partita più importante.

