Pesaro, crisi Berloni, le manifestazioni d'interesse ci sono: «Ma la priorità è non spacchettarla»

PESARO - Berloni, si avvicina la prima scadenza per presentare le manifestazioni di interesse che poi dovranno tramutarsi in offerte tangibili. E alcuni gruppi punterebbero solo al marchio lasciando in disparte il sito produttivo. La situazione è in continua evoluzione, ma dal liquidatore Alessandro Meloncelli trapela ottimismo. La storica azienda di cucine è stata messa in liquidazione a fine novembre. Da allora si sono susseguite giornate di sciopero, lettere al ministero affinché facesse pressione sui soci. Una situazione nata come un fulmine a ciel sereno da “profonde divergenze” tra i soci Michael Chiu (Hcg), David Tu (Wan Yuan Textile) e Alex Huang (Thermos) che hanno portato i soci Chiu e Tu a votare a favore della messa in liquidazione dell’azienda. Il gruppo viaggia alla produzione di 100 cucine la settimana e, dopo la crisi di qualche anno fa, si era riposizionata al meglio sul mercato. Gli 85 dipendenti e le loro famiglie sono in ansia, in attesa di capire cosa accadrà. Il lavoro continua, ma presto occorrerà definire il tutto.

«Per prima cosa va detto che la Berloni è un prodotto molto apprezzato, conosciuto e stimato nel mondo – fa sapere Meloncelli – ci sono stati molti contatti con gruppi italiani ed esteri. Abbiamo avuto diverse visite agli stabilimenti e sono già arrivate diverse manifestazioni di interesse. Ma c’è chi è interessato solo all’asset, ovvero al marchio e chi alla produzione. Bisogna specificare che chi vorrebbe solo il marchio potrebbe utilizzarlo solo in certe aree geografiche, non ovunque perché chi chiede anche della produzione è naturale che questa comprende anche l’utilizzo del marchio in determinate altre aree geografiche. L’idea è quella di avere una soluzione meno spacchettata, ma occorrerà aspettare e capire il reale interesse.

