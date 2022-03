Quarte e dosi e Novavax senza resse, ma c'è chi si presenta agli hub per chiedere l'esenzione vaccinale

PESARO A- Muraglia ogni giorno quarta dose ai soggetti fragili, altri vaccini senza prenotazione e somministrazioni ai bimbi. E oggi nuova seduta all’hub della Torraccia, nel calendario di marzo “asciugato”, anche con l’opzione Novavax. E’ l’ospedale di Muraglia, gestito da Marche Nord negli spazi dell’ex Ime, il punto individuato a Pesaro per la somministrazione della quarta dose ai soggetti fragili, avviata dal primo marzo. Tra i primi a sottoporsi al vaccino, un uomo che ha subito un trapianto di fegato.

Il percorso

«E’ iniziato questo percorso, limitato a soggetti fragili con problematiche importanti, che hanno diritto alla quarta dose», riferisce all’ingresso dello spazio di via Lombroso Paolo Muratori, presidente regionale dell’Associazione diabetici, che coordina i flussi a Muraglia, dove da qualche settimana non c’è più il tendone allestito dall’esercito. «Il freddo pungente è passato e non c’è più quell’accesso di circa 500 vaccini al giorno, che comportava la necessità di un’accoglienza eccezionale. Ringraziamo le forze armate e il commissario Figliuolo per il tendone dell’esercito».

Dose booster

Proseguirà anche nei prossimi giorni il richiamo booster, rivolto ai soggetti immunodepressi, di età pari o superiore ai 12 anni, che hanno completato un ciclo vaccinale primario articolato su tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi dall’ultima somministrazione. Ma non solo: «Ogni giorno, fino alle 11 possono venire per la vaccinazione senza prenotazione gli adulti - continua Muratori - poi arrivano i bambini per le somministrazioni della fascia 5-11 anni. Fino alle 13,30 il punto è operativo, cambia lo staff medico, arrivano i pediatri alle 11». Uno dei problemi emersi nelle ultime settimane riguarda coloro che richiedono le esenzioni per i vaccini. «C’è chi viene al punto vaccinale a chiedere le esenzioni, poi magari si arrabbia perchè non gli viene rilasciata. Ma non è una competenza degli operatori sanitari del punto vaccinale, l’esenzione la fanno i medici di famiglia». Da Muraglia alla Torraccia, dove questa mattina, dalle 8,30 alle 13,30 è in programma una nuova seduta per i vaccini con prenotazione, dalla prima alla terza dose, mantenendo, come da abitudine, una fascia di qualche decina di ticket con tetto massimo per chi si presenta senza prenotazione. Quello del Rossini Center è il punto individuato dalla Regione anche tra gli hub nei quali viene somministrato il vaccino proteico Novavax. Nelle ultime sedute di fine febbraio si era registrato un calo notevole di vaccinazioni, con una riduzione di circa l’80-90%, rispetto alle prime settimane dell’anno, passando da una media di 1000 a 100-150 al giorno.

La turnazione

Il calendario di marzo è stato notevolmente ridotto, nel numero di sedute, non più di 9, e degli orari, con tutti turni dimezzati, rispetto alle 22 giornate di febbraio, di cui 9 full. Dopo la seduta odierna, la prossima settimana ci saranno tre turni nei primi quattro giorni, lunedì martedì e giovedì, poi una lunga pausa, calendario alla mano, fino al 18 marzo, per poi riprendere successivamente il 22 e il 30 marzo.

