Cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Ugo Morganti: domani alle 14,30 in Cattedrale l'ultimo saluto

PESARO - Cordoglio a Pesaro per la morte dell’avvocato Ugo Morganti, avvenuta la vigilia di Natale. Stimato e conosciuto professionista, Morganti dal 2001 ricopriva l’incarico di presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra della quale da sempre era stato attivo associato.

Assunta la presidenza l’indomani della scomparsa del generale Gaetano Lanfernini, l’instancabile azione del presidente Morganti, anche negli incarichi ricoperti a livello nazionale, ha voluto dare piena attuazione agli impegni dell’Anfcdg, cui per legge è attribuita la rappresentanza esclusiva e la tutela dei congiunti dei militari, dei partigiani e militarizzati caduti e dispersi in guerra, in difesa delle istituzioni democratiche e della pace e di quelli comunque deceduti nel compimento del dovere. A Pesaro l’associazione si è distinta con Morganti anche per gli annuali pellegrinaggi condotti nei sacrari e per l’opera di preservazione della memoria, portata avanti anche negli incontri con le scolaresche. I funerali domani, martedì 28 dicembre alle 14.30 in Cattedrale.

