PESARO Spaccio e riciclaggio di denaro, in due a processo. Si tratta di una ramificazione di una indagine più complessa che ha già visto condanne pesanti per alcuni membri di un gruppi di campani che operavano sul territorio pesarese sempre nell’ambito dello smercio di stupefacente. Ieri davanti al collegio di Pesaro sono finiti un 42enne e una 26enne entrambi di origini campane. Secondo l’accusa i due ricevano somme con delle ricariche PostePay, denaro che veniva quindi utilizzato per pagare lo stupefacente.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Stop alle pieghe sulla Panoramica di Pesaro, l'autovelox bloccherà i furbetti dell'acceleratore

Denaro da ritirare e consegnare a chi realmente aveva fornito la droga ai pesaresi. Si parla di operazioni per 3000 euro per lui e circa 6000 euro per lei. Cifre dunque abbastanza consistenti.Il reato di riciclaggio che viene contestato alla coppia si configurerebbe perché tali operazioni ostacolavano l’identificazione della somma provento di illecito per il fatto che tramite l’accredito con Postepay il denaro veniva immediatamente sostituito visto che l’istituto restituiva subito la somma corrispondente. Per l’accusa si tratta di somme che venivano confuse anche con le altre entrate dei titolari della carta.

I due in sede processuale vengono definiti soggetti compiacenti inseriti nel meccanismo più ampio di cessioni di stupefacente, forniture e pagamenti. La coppia è comunque implicata nell’ambito di un’inchiesta ben più ramificata e complessa che ha già visto delle condanne ad aprile scorso. E parliamo di ventisette anni di carcere per 6 imputati, tutte definite in abbreviato o patteggiamenti davanti al Gup. I pusher avrebbero rifornito di cocaina le piazze della città Pesaro e Fano. Con carichi anche da un chilo per volta. Sei anni di reclusione e 30mila euro di multa sono andati a un 46enne e 44enne, mentre a un 63enne sono stati inflitti 5 anni. Poi quattro anni e 4 mesi di carcere a un 38enne e a un 44enne.

La pena più bassa, di 2 anni e 2 mesi, è stata disposta invece una donna di 36 anni.Una indagine molto complessa che aveva portato le forze dell’ordine a stringere il cerchio su 13 persone, iscritte nel registro della procura per spaccio di sostanze stupefacenti. Affari che non ammettevano ritardi nei pagamenti. Tutto doveva funzionare come un orologio. Tanto che un pusher pesarese, in ritardo nel regolare i conti, era stato minacciato di morte con frasi come «Tirandogli un colpo in fronte» se non avesse saldato. Ieri è stato acquisito il fascicolo e rinviato tutto per la discussione al 10 novembre.