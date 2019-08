Coppia dello spaccio arrestata con 50mila euro di cocaina purissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - I carabinieri di Pesaro, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato una45enne incensurata di Fano ed un 37enne di Pesaro, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.I militari, dopo un analogo arresto di un pesare di 37 anni eseguito il 6 agosto, approfondendo le indagini sono arrivati ad identificare diversi consumatori fino a giungere alla coppia arrestata ieri. A quanto è emerso agli investigatori, l’abitazione i Pesaro dell’uomo era una sorta di base logistica per il movimento della droga, dove si ritiene venisse custodita e preparata per il successivo spaccio. Infatti, la donna, veniva fermata mentre in macchina (una Mercedes) si allontanava dall’abitazione del 37enne (col quale sembra non avere alcuna relazione sentimentale) dove si era intrattenuta per qualche ora. All’interno della sua borsa teneva due etti di cocaina purissima, ancora compatta in un unico panetto, che i carabinieri ritengono avesse ritirato dall’abitazione dell’uomo. In macchina, aveva anche alcune dosi, un bilancino, sostanza da taglio e i classici ritagli di cellophane usati per confezionare le dosi. Aveva con se anche somma contante di oltre 1000 euro in banconote di vario taglio. Anche in casa dell’uomo, immediatamente perquisita, i carabinieri trovavano tre dosi di sostanza che alla vista dei militari tentava di disfarsene lanciandole fuori, nonché ritagli circolari di cellophane.Considerata l’elevatissimo grado di purezza della cocaina, è ragionevole ipotizzare che quei 200 grammi sarebbero potuti diventare 700-800 dosi ed avrebbero potuto fruttare fino a 50.000 euro. Per la coppia è scattato l’arresto ed il trasferimento nel carcere di Villa Fastiggi.