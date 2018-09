Coppia di disabili al cimitero: â€‹i ladri rompono il vetro dell'auto e rubano la borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Hanno rubato nelle auto parcheggiate davanti al cimitero di Santa Maria delle Fabbrecce. E’ successo domenica pomeriggio e non è la prima volta. Quella di domenica però è un gesto ancor più riprovevole perchè le vittime sono marito e moglie disabili, una coppia di non udenti, che non si è nemmeno accorta di quanto successo. I ladri per colpire hanno infatti infranto il vetro dell’auto, e quando si rompe un lunotto in mille schegge il colpo impresso fa rumore. Ma il furto è stato scoperto solo dopo quando marito e moglie avevano terminato la visita e si sono accorti del danno subito. Oltre al vetro rotto è infatti sparita la borsa della signora.