Coppia attacca discorso al supermarket per rubarle la borsa

Memoria fotografica lo incastra: il ladro della borsa preso con l'identikit

PESARO - Anziana raggirata al supermercato, le rubano la borsa. E’ successo nella tarda mattinata di ieri al market Famila di via Largo Rodano nella zona di Cattabrighe. Stando alle prime ricostruzioni della Polizia una coppia di sudamericani, un uomo e una donna avrebbero avvicinato un’anziana signora che stava facendo la spesa.Qualche chiacchera per rompere il ghiaccio finchè, approfittando di un momento di distrazione, uno dei due le ha rubato la borsa. Bonnie e Clyde, la coppia di ladri, una volta riuscita nel loro intento è scappata dal supermercato facendo perdere le proprie tracce. La signora si è accorta quindi che la borsa era sparita e ha ricollegato tutto. La coppia aveva messo in piedi un copione ben studiato per farla distrarre e mettere a segno il colpo. La anziana ha allertato la Polizia che è intervenuta sul posto e ha raccolto la testimonianza della vittima di furto con destrezza. Ma i poliziotti della questura di Pesaro hanno anche acquisito le immagini di videosorveglianza del supermercato dove vengono inquadrati i due sudamericani in azione.