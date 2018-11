Cooperativa in liquidazione: â€‹dipendenti senza paga e indebitati con le banche

di Gianluca Murgia

PESARO - Per una paga di 3,50 euro all’ora hanno prestato garanzie per circa 150.000 euro. Sostengono di non essere state correttamente informate e ora rischiano anche di perdere la casa. E’ la storia di una cooperativa che, attraverso personale qualificato, operava da anni nel campo dell’assistenza di malati e anziani e che, oggi, è in liquidazione. Alcuni soci lavoratori, che devono ricevere ancora 4-5 mensilità e Tfr, hanno denunciato il presidente della cooperativa stessa. In ballo c’è una richiesta di archiviazione. La pronuncia è attesa a breve.Altre tre socie, in parallelo, hanno effettuato un esposto all’Ispettorato del Lavoro perché, oltre agli stipendi mancanti e al Tfr, erano state coinvolte dal presidente in un nuovo progetto di centro diurno assistenziale. Pensavano di garantire alle banche 15mila euro a testa, hanno scoperto poi di essere co-obbligate per tutto l’importo: 150mila euro. Un’esposizione che, nei piani, doveva essere minore e poi pagata dalla stessa cooperativa grazie all’attività.