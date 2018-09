Controlli al parco: â€‹trovata marijuana nascosta tra i cespugli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Dopo gli allarmi degli ultimi giorni il parco Miralfiore era un osservato speciale per gli episodi di spaccio, proprio ieri si era tenuta in Prefettura una riunione del Comitato di sicurezza sull'argomento.E, puntualmente, i carabinieri di Pesaro hanno perlustrato l'area verde. Il loro arrivo ha scatenato un fuggi fuggi preventivo, ma i militari hanno comunque trovato, nascosto tra i cespugli del parco, più di un etto di marijuana. In diverse "confezioni" sono stati infatti rinvenuti 125 grammi di sostanza stupefacente.