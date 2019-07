Controlli per la Notte Rosa: preso uno spacciatore di cocaina 20enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Giovane spacciatore albanese di cocaina incappa nei controlli per la Notte Rosa e finisce in carcere.Il personale della Squadra Mobile di Pesaro ha controllato un cittadino albanese di 20 anni, residente in citta, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto sulla base degli elementi acquisiti durante gli specifici servizi antidroga dispper la “Notte Rosa”, veniva sospettato di essere al centro di un fenomeno di spaccio di cocaina. Il giovane, avvicinato dagli agenti all’uscita dalla sua abitazione, pur inizialmente palesando un’apparente tranquillità, lasciava poi trasparire una certa agitazione. Per tale motivo i poliziotti decidevano di approfondire il controllo, rinvenendo così all’interno dell’abitazione circa un etto di cocaina, il materiale necessario per il taglio e il confezionamento delle dosi e la somma di circa 7.000 euro, ritenuta il provento dell’attività di spaccio.