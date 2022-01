Furbetti del Green Pass: 180 multe a persone e locali. Denunciati due "evasi" dalla quarantena

PESARO - Quarantena violata, scattano due denunce. Controlli a raffica e oltre 180 multe a cittadini e locali per il mancato rispetto delle normative anti Covid e del super Green pass.

Le sanzioni

Durante il periodo di festività natalizie e di fine anno, a seguito delle Riunioni Tecniche di Coordinamento delle Forze di Polizia presiedute dal Prefetto Tommaso Ricciardi, è stata programmata una intensificazione di mirati servizi di controllo sull’osservanza delle misure di contenimento anti Covid-19 da parte delle Forze di polizia e delle Polizie locali. Tutto questo a seguito delle direttive emanate dal Ministero dell’Interno sulle recenti disposizioni normative in materia di green pass. Con apposite ordinanze settimanali adottate dal Questore, assunte in sede di opportuni Tavoli tecnici, sono stati disposti piani coordinati di controllo per la verifica delle misure assieme alla pianificazione di servizi di ordine pubblico attuati con il concorso di tutte le Forze di Polizia. Nell’arco temporale che va dal 6 dicembre 2021 (entrata in vigore della certificazione verde “rafforzata” per la fruizione dei servizi) al 2 gennaio 2022 sono state controllate 24.422 persone e sono state contestate 149 violazioni.

Nello stesso periodo sono stati controllati 2.224 esercizi commerciali con contestazione di 33 illeciti ai relativi titolari. Sono state anche denunciate 2 persone per inosservanza del divieto di quarantena. La multa è di 400 euro mentre la denuncia diventa materia penale.

Per la giornata di Capodanno, viste le restrizioni imposte dal governo per evitare ulteriori contagi ed assembramenti, sono stati interessati tutti i Sindaci dei Comuni della provincia affinchè attraverso i rispettivi Corpi di Polizia locale vigilassero sul rispetto del divieto di feste, serate danzanti ed eventi a queste assimilabili da parte dei titolari dei locali presenti nei loro territori. Solo a Pesaro ci sono state 222 persone controllate e nessuna multa, mentre a Urbino c’è stata una sanzione. Al riguardo è stata determinante anche l’opera di sensibilizzazione messa in atto dalle Associazioni di categoria nei confronti dei propri associati sul rispetto delle indicazioni impartite dal Governo.

La Prefettura continua a raccomandare l’osservanza delle norme finalizzate al contenimento dell’epidemia virale, ribadendo che la scrupolosa condotta di ciascun singolo individuo contribuisce alla tutela dell’intera collettività.

