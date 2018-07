Nei controlli contro lo sballo fioccano le multe anche ai ciclisti alticci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Weekend sulle strade all’insegna dei controlli, soprattutto serali. E’ in aumento infatti il numero delle patenti ritirate da parte della Polizia stradale per chi si mette alla guida sotto l’effetto di alcol o altre sostanze, ma la sorpresa è che a essere fuori dai limiti della legge sono più scooteristi e motociclisti che conducenti di auto.«Rispetto all’estate 2017 – commenta il comandante della Polizia stradale, Antonio Colantuono – tutti i servizi su strada sono aumentati. In questa stagione possiamo parlare di un’inversione di tendenza per il fenomeno di uso e abuso di alcol alla guida, soprattutto fra giovani. Eleviamo verbali, con alcuni casi anche di ritiro della patente, con più frequenza nei confronti dei conducenti di scooter e moto». Non solo, tra i pizzicati dell’estate figurano anche i ciclisti. «Abbiamo sorpreso in evidente stato di ubriachezza - puntualizza il comandante - anche dei giovani in sella alla bici, che costituiscono comunque un pericolo, se transitano in strada o sulla ciclabile, per se stessi e per gli altri utenti».