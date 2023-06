Lavoro nero in negozi, tessile e agricoltura a Gabicce, Urbania e Tavoleto: sospese sei aziende, multe per più di 100mila euro

PESARO - Sospesa l'attività di sei aziende e multe per più di 100mila euro: è il bilancio di una campagna di controllo del Nucleo Carabinieri in servizio presso l’Ispettorato del Lavoro di Pesaro. I controlli sono finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso ed a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della sicurezza

I controlli in tre comuni

I controlli hanno riguardato i territori dei Comuni di Gabicce, Urbania e Tavoleto, i settori di intervento sono stati prevalentemente il tessile, pubblici esercizi ed agricoltura.

In dieci attività ispezionate è stata rilevata la presenza di ben 16 lavoratori in nero, che hanno causato adozione del relativo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per sei aziende. Significativi gli interventi in due aziende ove nella prima è stata riscontrata la presenza del 100% del personale in nero (tre lavoratori in nero su tre presenti), mentre nella seconda è stata accertata la presenza di 9 lavoratori su 14 irregolarmente occupati. Le verifiche hanno ovviamente riguardato anche il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, militari hanno riscontrato inadempienze i che costeranno sanzioni amministrative ed ammende per un totale di circa 100 mila euro.