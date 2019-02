Controlli con i cani davanti alle scuole: tre ragazzini trovati con la marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Controlli antidroga nei licei, tre ragazzi trovati con la marijuana. Questa mattina il blitz dei poliziotti accompagnati da un’unità cinofila davanti alcuni istituti scolastici superiori della città. L’obiettivo era il contrasto del consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto nell’alveo dei giovani studenti. Il cane è passato tra i ragazzi che si stavano recando a scuola e ha fiutato la presenza di sostanze. Due 18enni e un minorenne sono stati infatti trovati in possesso di modiche quantità di marijuana. Sono stati quindi segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Uno spinello che non è passato dunque inosservato. Sono stati avvisati i genitori e i docenti dell’accaduto.