PESARO - No all’antenna Iliad 5g. Nasce ufficialmente il comitato “Fiorenzuola di Focara-Parco San Bartolo” che riunisce cittadini, esperti ed esponenti dell’imprenditoria e della politica tutelato dall’avvocato Maurizio Terenzi. Promotrice è “Lady Coca Cola” la signora Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente della società di imbottigliamento bevande Sibeg a marchio Coca-Cola a Catania e Palermo.

L’atto costitutivo



Nell’atto costitutivo è indicato come sede del comitato il domicilio della famiglia Busi-Ferruzzi a Fiorenzuola. A dare il proprio supporto al comitato è anche Vittorio Sgarbi, interpellato proprio dall’imprenditrice, a garanzia della tutela ambientale e paesaggistica di borghi storici e parchi naturali. «Domani l’atto costituto sarà depositato in Comune – spiega l’avvocato Terenzi – con le 530 firme raccolte. Ci attiveremo per ottenere anche personalità giuridica affinché come chiesto dai soggetti promotori e dalla presidente del comitato Annalisa Cecchini, possa essere a tutti gli effetti un interlocutore qualificato a dialogare con enti pubblici e privati su più livelli». Il comitato conta già circa 800 iscritti e si avvale anche del supporto legale di Roberto Andreoni, avvocato di Bologna, esperto in diritto civile e contenziosi stragiudiziali. «Il diritto cioè alla bellezza e al paesaggio – ricorda l’avvocato Terenzi – e alla salvaguardia del territorio da qualunque attività speculativa».



L’istanza



Il comitato Fiorenzuola di Focara-Parco San Bartolo intende chiedere all’Amministrazione comunale di rimuovere l’antenna 5g e il suo maxi cilindro, che svetta dall’alto del colle. No anche a una location alternativa per l’antenna e al posizionamento di altre antenne in siti prossimi al borgo e dentro un parco regionale naturale. Promotori e membri chiedono insieme ai legali che l’Amministrazione predisponga un piano comunale sul 5G condiviso con la cittadinanza tutta.



Lo squadrone



«Sarò parte attiva in questa battaglia. Ho dato ordine alla Soprintendente di intervenire». Questo il commento telefonico del professor Sgarbi, che grazie al rapporto di conoscenza e amicizia con la famiglia Busi è interessato al caso. Nelle prossime settimane a Focara e lungo le attività e gli spazi del parco, il comitato si propone di organizzare incontri pubblici e di sensibilizzazione, affinché si arrivi al dietro front di Comune e Iliad.



Non è escluso l’interessamento del professor Vittorio Sgarbi per un eventuale evento pubblico oltre alla ministra al Turismo Daniela Santanchè insieme ad esperti ricercatori e accademici.