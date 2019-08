Conto salato dopo la tempesta: strade e piste chiuse, strage di alberi

di Thomas Delbianco

PESARO - Sono saliti a 200 ieri gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade dagli alberi crollati, e altri materiali che sono volati via e hanno bloccato i percorsi cittadini e del circondario, a causa della tromba d’aria avvenuta venerdì sera intorno alle 19.Un violento nubifragio, la furia del downburst, una massa d’aria fredda che è precipitata a terra come una bomba, e ha fatto volare di tutto, dalle spiagge, al centro, fino ai quartieri periferici. Diversi sopralluoghi per verificare la conta dei danni.La preoccupazione maggiore ha riguardato la caduta degli alberi e di grossi rami sulle strade, che ha bloccato i percorsi cittadini, tra questi via Rosselli, ma anche nel territorio provinciale, vedi la Strada 57, che da Fonte Corniale va in direzione Monteguiduccio, chiusa per una pianta di grandi dimensioni caduta sulla strada. I vigili del fuoco, che ieri nel primo pomeriggio avevano già effettuato circa 150 interventi e ne avevano almeno una quarantina in coda, hanno riferito che non ci sono state situazioni di pericolo per le persone.