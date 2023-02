​Pesaro, continua la stretta anti-droga della polizia: tre arresti. Sequestrati oltre 400 grammi di eroina

PESARO- Prosegue la stretta contro il traffico di droga da parte della polizia di Pesaro che già nelle scorse settimane aveva portato ad arresti e sequestri. Negli ultimi giorni sono finiti in manette tre cittadini - due uomini e una donna - di origine nigeriana. Per i due uomini è scattata questa mattina (20 febbraio) la convalida da parte del Gip mentre la donna è stata rimessa in libertà. Sequestrati oltre 400 grammi di eroina.

Le indagini

Lo scorso 17 febbraio, uno dei due uomini e la donna, erano stati bloccati all’uscita dalla loro abitazione di Montellabate e sottoposti a perquisizione in relazione a dei sospetti. All’interno dell’appartamento sono stati trovati più di 70 grammi di eroina, già confezionati in ovuli, materiale per la preparazione delle dosi e 4mila euro in contanti. Allargando il raggio, è stato intercettato anche il fratello dell'uomo e sottoposto a sua volta a perquisizione domiciliare. Nella casa di quest'ultimo i poliziotti hanno sequestrato ulteriori 330 grammi di eroina, già confezionati.