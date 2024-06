PESARO - L'era Biancani comincia in Comune con la composizione del nuovo consiglio comunale che sarà composto da 32 consiglieri di cui 21 per la maggioranza (più il sindaco) e 11 per la minoranza.

CONSIGLIO COMUNALE - BIANCANI SINDACO

Al Pd spettano 10 consiglieri: i candidati che hanno ottenuto le preferenze maggiori sono Daniele Vimini, Camilla Murgia, Andrea Nobili, Marco Perugini, Sara Mengucci, Maruska Palazzi, Luca Pagnoni Di Dario, Luca Pieri, Timoteo Tiberi, Monica Mantenti.

APPROFONDIMENTI LE COMUNALI Fioravanti record, Biancani a valanga e Fano vira a destra. Ballottaggio a Urbino, Osimo e Recanati L'INTERVISTA Andrea Biancani: «Ho vinto scarpinando. Il mio porta a porta per ascoltare i pesaresi»

Sono 5 gli eletti nella lista civica “La marcia in più per Pesaro”: Riccardo Pozzi, Luca Pandolfi, Riccardo Bernardi, Romina Dominici, Evelina Anniballi.

Sono 2 gli eletti per “Una città in Comune”: Enzo Belloni e Francesca Tommasoli, poi c'è Mila Della Dora per “Forza Pesaro”, Maria Rosa Conti per Avs, Francesca Frenquellucci per M5S e Stefano Donini per “Il Faro”

CONSIGLIO COMUNALE - MINORANZA

Le liste legate al candidato Marco Lanzi entrano in consiglio comunale all'opposizione. Oltre a Lanzi sono eletti 5 rappresentanti di Fratelli d’Italia: Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Serena Boresta, Cristina Natalia Canciani e Giovanni Corsini.

La lista civica di Marco Lanzi ha eletto Giulia Marchionni e Giovanni Dallasta, Dario Andreolli per la Lega, Antonio Bartolomei di Pesarò, Mauro Marinucci FI-UdcMarco.

Non entrano in consiglio comunale i candidati delle liste civiche “Spazi Liberi“ di Fabrizio Oliva, Vieni Oltre di Pia Perricci 2,65% e Civici Pesaro (coalizione centrodestra).