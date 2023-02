Indovina chi viene a cena.... «Mamma mia i Maneskin». Pioggia di selfie per la band

PESARO - "Mamma mia i Maneskin". Le parole risuonano nel centro di Pesaro, dove la band partita da XFactor e giunta alla gloria mondiale aprirà domani il suo tour con un concerto alla Vitrifrigo Areno, tutto esaurito ormai da mesi. Si tratta della "tappa 0" del nuoco tour e in questi giorni Damiano e soci sono a Pesaro per le prove. E, da vere rockstar, scatenano entusaismo ed una tempesta di selfie ad ogni loro passaggio. Come ieri sera all'Oteria di Pasqualon, in centro, dove hanno cenato Victoria De Angelis (basso) e Thomas Raggi (chitarra). Obbligatorio il selfie: "Anche i Maneskin hanno buon gusto".