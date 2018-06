Compra una gratta e vinci da cinque euro e ne porta a casa 10mila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO- Gioca 5 euro al Gratta e Vinci e moltiplica la vincita di 100 euro per 100 volte, vincendo 10 mila euro. La vincita è avvenuta alla tabaccheria Cardinali di piazzale Lazzarini. Il gestore ha affisso un manifesto con la fotocopia del tagliando fortunato all'esterno del locale. Il gratta e vinci in questione appartiene alla categoria chiamata “Tutto per Tutto”: il fortunato giocatore ha grattato un moltiplicatore che portato la vincita da 100 a 10mila euro.